Flaminia - UniPomezia sospesa dopo ventuno minuti, le motivazioni

Non termina la sfida del girone E di Serie D tra Flaminia e UniPomezia. La partita infatti è stata interrotta dopo solo ventuno minuti per un infortunio al polpaccio dell'arbitro mentre si era sul punteggio di 0-0, e dato che in Serie D non è prevista la figura del quarto ufficiale che avrebbe potuto sostituirlo la partita è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi.