L'UniPomezia espugna Scandicci e trova la seconda vittoria di fila

Continua l'ottimo momento dell'UniPomezia, che nella trasferta toscana di Scandicci coglie un successo di vitale importanza per la sua classifica e in generale per la lotta salvezza. Il primo tempo dei pometini ha messo le radici per la vittoria, con i gol di Cruciani e Lupi, quest'ultimo con un'azione pregevole chiusa addirittura saltando il portiere. I padroni di casa reagiscono nel secondo tempo e accorciano le distanze con un rigore di Saccardi, ma non riescono mai a portare pericoli importanti alla porta di Spadini, rischiando anche di subire l'1-3. L'UniPomezia sale così a 26 punti, solamente uno di distanza dalla zona salvezza occupata dal Foligno.

SCANDICCI - UNIPOMEZIA 1-2

SCANDICCI Timperanza, Ficini, Frascadore, Burato, Santeramo, Francalanci (1’st Edu), Magonara (1’st Mariani), Tacconi (8’st Palermo), Jukic (1’st Marini), Kernezo, Saccardi (25’st Pierangioli) PANCHINA Bruni, Gianassi, Sinisgallo, Mariani, Imbrenda ALLENATORE Rigucci

UNIPOMEZIA Spadini, Cruciani, Ilari, Ramceski (12’st Bramati), Tozzi (15’st De Iulis An.), Panini, Cartella (36’st Odero), Scardola, Schiavella (36’st Di Battista), Suffer, Lupi (23’st Delgado) PANCHINA Siani, Santese, Squerzanti, Mancini ALLENATORE Solimina

MARCATORI Cruciani 3’pt (U), Lupi 32’pt (U), Saccardi 10’st rig. (S)

ARBITRO Selva di Alghero

ASSISTENTI Pasquini di Genova e Ghio di Novi Ligure

NOTE Ammoniti Tacconi, Santeramo, Frascadore, Burato, Schiavella, Cruciani, De Iulis An.