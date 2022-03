UniPomezia, le parole di Delgado "Andiamo a fare la nostra partita con lo Scandicci"

La sosta ha dato una mano all'UniPomezia, che contro lo Scandicci vuole prolungare gli effetti positivi della vittoria con il Cannara. A dirlo è Roberto Delgado, tra gli elementi più importanti della squadra pometina. “Questa sosta è stata molto utile. Abbiamo lavorato tanto sia dal punto di vista atletico che per approfondire alcuni concetti che il mister ci chiede approfittando così al meglio della pausa”. La sfida con lo Scandicci è sotto la lente di Delgado. “Andiamo ad incontrare una quadra in salute, si prospetta una trasferta sicuramente difficile. Dovremo affrontarla con la stessa mentalità con cui siamo scesi in campo contro il Cannara. Sarà importante essere Aggressivi, cattivi e andare a vincere le seconde palle. Andiamo a fare la nostra partita, ce la metteremo tutta perchè per noi è fondamentale dare continuità alla recente vittoria e continuare così a fare punti”.