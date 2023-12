Empoli-Lazio 0-1, la diretta: fine primo tempo decide Guendouzi. Sarri perde Immobile e Luis Alberto

Squadra in casa

Squadra in casa Empoli

La Lazio scende in campo contro l'Empoli nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Diverse sostituzioni fra squalifiche e scelte tecniche per i biancocelesti.

Primo tempo

La Lazio parte forte e sblocca la partita nei primi minuti grazie al primo gol in Serie A di Guendouzi. Sarri in pochi minuti perde per infortunio prima Immobile e poi Luis Alberto. Il doppio cambio fa abbassare il baricentro ai biancocelesti, con l'Empoli che è venuto fuori ma ha trovato un bravo Provedel.

45'+3: Finisce il primo tempo con la Lazio avanti per uno a zero.

45' - Due minuti di recupero in questo primpo tempo. Ammonito Fazzini

41' - Destro di Kamada, murato. Corner per la Lazio;

Oggi #Provedel è in serata di... grazie Provedel #EmpoliLazio — Tony Montana_ Styles (@TonyTLS1900) December 22, 2023

33' - Destro di Grassi dalal distanza deviato da Guendouzi, miracolo di Provedel a deviare in angolo. Sul corner seguente super il portiere laziale su una girata di Maldini;

29' - Punizione di Bastoni, pallone fuori di poco;

Delusione e rabbia fra i tifosi laziali per il doppio infortunio di Immobile e Luis Alberto

Comunque questa non è una stagione calcistica

È un film de Nolan #EmpoliLazio — Massimiliano (@IlLunaticoMax) December 22, 2023

Sono fatti di ricotta #EmpoliLazio — AQUILAROMANA ?????? (@AQVILAROMANA) December 22, 2023

Per una volta che parti bene escono Luis Alberto e Ciro…che sfiga. #EmpoliLazio — Gesco Ge (@GescoGe) December 22, 2023

26' - Ammonito Patric per aver fermato Cambiaghi lanciato verso la porta. I giocatori dell'Empoli chiedono l'espulsione, irremovibile l'arbitro;

25' - Per infortunio esce anche Luis Alberto. Dentro Kamada;

23' - Angolo di Luis Alberto che cerca la porta, respinge Caprile;

22' - Quella del capitano laziale è stata la sua ultima giocata della partita. Immobile chiede infatti il cambio per un problema muscolare. Entra al suo posto Castellanos;

20' - Immobile lancia Guendouzi, il francese prova il pallonetto, bravissimo Caprile a chiudere in corner;

17' - Ebuehi interviene su Zaccagni che va giù in area di rigore. Per l'arbitro è tutto regolare e fischia il fallo per l'Empoli perchè l'attaccante cadendo tocca il pallone con la mano;

15' - Maldini è il primo ammonito della partita per un intervento in ritardo su Patric;

15' - Risponde l'Empoli: Cambiaghi da posizione difficile calcia col mancino, blocca Provedel;

I tifosi biancocelesti festeggiano così il vantaggio della Lazio e celebrano il centrocampista

#guendouzi è giocatore di altra categoria e si vede ogni partita #EmpoliLazio — Carlo SP9R (@liberalalazio82) December 22, 2023

9' - Gol della Lazio: Dopo un batti e ribatti con tentativi di Luis Alberto e Zaccagni, Guendouzi chiude una lunga azione biancoceleste, fintando il tiro col destro per poi calciare col mancino e battere Caprile;

8' - Gila in netto ritardo atterra Fazzini. Niente giallo per il difensore;

7' - Schema da calcio d'angolo della Lazio. Al termine dell'azione nuovo corner per Luis Alberto;

4' - Tiro di Cambiaghi dal limite dell'area, il pallone esce alto;

2' - Maldini resiste a Rovella e calcia dalla distanza senza trovare la porta;

1' - Inizia Empoli-Lazio. Biancocelesti che attaccano da Curva sud A Curva Nord;

Ecco l'undici titolare scelto da Maurizio Sarri:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Questa la formazione scelta da Andreazzoli:

Empoli (4-3-2-1): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Maldini; Cancellieri.