Roma-Napoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Sabato 23 dicembre alle ore 20:45 la Roma ospiterà all’Olimpico il Napoli per la diciassettesima giornata di Serie A. I giallorossi ottavi in classifica dopo la sconfitta col Bologna, hanno scoperto il proprio avversario agli spareggi di Europa League, il Feyenoord. Napoli quinto, a +2 dai giallorossi.

Roma-Napoli, le ultime di formazione

Uomini contati per Mourinho che rischia di perdere anche Mancini. Il difensore non al meglio rischia di saltare l’ultima dell’anno all’Olimpico. Al suo posto pronto ad arretrare Cristante che completerà la linea difensiva insieme a Llorente e N’Dicka davanti a Rui Patricio. In mezzo al campo ci saranno Paredes, Pellegrini e Bove che ha da poco rinnovato fino al 2028. Panchina per Renato Sanches dopo la sostituzione lampo del Dall’Ara e per Aouar. Sulle corsie esterne Kristensen a destra e Spinazzola a sinistra. In avanti con Dybala out, toccherà ad El Shaarawy sostenere Lukaku al ritorno dopo la squalifica. Dalla panchina Azmoun e Belotti.

Dopo la sorprendente e pesante eliminazione in Coppa Italia, Mazzarri lancia i titolarissimi col tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Roma-Napoli, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. All.: Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskheila. All.: Mazzarri

Roma-Napoli, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.