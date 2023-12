"Grande e Maledetta": la serie Sky che celebra la Lazio del 1974

In occasione dei cinquant’anni del primo scudetto della Lazio, Sky Sport celebra la squadra di Maestrelli con una produzione originale: “Lazio 1974: grande e maledetta”.

La serie coprodotta dalla Lazio che ha fornito tanto materiale all’emittente, è composta da tre puntante, “La Grandezza”, Pistole e Palloni” e “La Maledizione” e andrà in onda dal 5 gennaio e racconterà le gesta della squadra biancoceleste dalla Serie B allo scudetto, passando per le contraddizioni e lo spogliatoio laziale, le morti premature il tutto incorniciato negli anni ’70 e della violenza politica di quel periodo.

Nel primo episodio La Grandezza ripercorrerà la risalita della Lazio dalla Serie B allo scudetto e le fazioni dello spogliatoio che spesso si scontravano in allenamento e che riuscivano a compattarsi in campionato grazie all’abilità di Maestrelli. In Pistole e Palloni si parlerà delle contraddizioni del gruppo e si analizzeranno vari profili a partire da Chinaglia leader dello scudetto ’74. Nell’ultimo episodio la Maledizione la fine di quella squadra leggendaria dall’addio del proprio centravanti alla tragedia di Re Cecconi scambiato per un rapinatore e ucciso in una gioielleria.

A rendere ancora più speciale il racconto saranno le più di trenta testimonianze dei protagonisti di quella squadra ma anche dei tanti testimoni che l’hanno vissuta, dal capitano non giocatore della prima Coppa Davis, Nicola Pietrangeli, al figlio del Presidente della Repubblica Giancarlo Leone, all'attore Francesco Pannofino, allora tifoso e "bibitaro" allo stadio Olimpico e gli avversari di allora, da Fabio Capello a Oscar Damiani e Ciccio Cordova.

La miniserie in 3 episodi, Lazio 1974: grande e maledetta, è un progetto di Stefano De Grandis, regia e realizzazione a cura di Massimo Bomprezzi con Andrea Parini, il montaggio di Fabio Fiorentino e la consulenza editoriale di Guy Chiappaventi. Grafiche di Andrea Gilardi e Salvatore Allegrezza.

Sarà visibile su Sky Sport dal 5 gennaio 2024 e disponibile anche on demand e su NOW.