Empoli-Lazio: Guendouzi e Provedel super, Castellanos e Kamada deludono

La Lazio vince al Castellani contro l’Empoli per due a zero. A decidere l’incontro per la squadra di Sarri sono le reti di Guendouzi (suo primo in Serie A) e Mattia Zaccagni. Provvidenziale però Provedel autore di un paio di parate strepitose.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Provedel 7,5: Strepitoso il portiere laziale. Si esalta nel primo tempo, ma si supera nella ripresa su Cambiaghi. Un vero e proprio miracolo sul risultato ancora di 0-1.

Marusic 6: Rispetto alle ultime prestazioni un passo in avanti. Nessuna sbavatura.

Patric 6: Irruento quando serve, pulito in altre. Leader della difesa.

Gila 6: Lo stile da rivedere ma risulta efficace negli interventi.

Pellegrini 6,5: Buona prova del terzino romano. Si fa vedere in avanti e chiude bene in difesa.

Rovella 5,5: Alterna cose buone a tanti errori. Ammonito Sarri lo toglie per evitare guai. (dal 78’ Cataldi s.v.)

Luis Alberto 6: Chiuso sul più bello, il pallone arriva a Guendouzi che sblocca il match. Esce per infortunio dopo un ripiegamento in fase difensiva. (dal 26’ Kamada 5,5: un pesce fuor d’acqua. Invoca il pallone e non viene servito. Ancora lontanissimo dagli schemi di squadra).

Guendouzi 7,5: Il migliore in campo della Lazio. Sigla il gol che sblocca il match e lotta come un leone. Da un suo recupero nasce l’azione del raddoppio.

Felipe Anderson 6: Partita sufficiente, senza infamia e senza lode. (dal 78’ Isaksen s.v.)

Immobile 6: Spreca una buona occasione ma si riscatto con un bell’assist per Guendouzi. Poi esce per infortunio. (dal 22’ Castellanos 5,5: Il peggiore della Lazio. Qualche tocco positivo ma soprattutto un grande errore a tu per tu con Caprile).

Zaccagni 7: Senza Immobile e Luis Alberto su di lui ricade la responsabilità di creare pericoli alla difesa toscana. Suo il gol che chiude i conti. (dal 78’ Pedro s.v.)

Sarri 7: La squadra parte bene ma poi perde due giocatori importanti e sbanda. Regge l’urto grazie a Provedel e poi con i cambi amministra il finale.