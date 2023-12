Roma Femminile-Psg 1-3: Giugliano non basta, si complica il girone di Champions dopo la sconfitta al Tre Fontane

La Roma Femminile perde per tre a uno la quarta giornata di Champions League. Le campionesse d'Italia cedono nuovamente il passo alle francesi come all'andata. Due partite molto simili dove le giallorosse fanno la partita ma a passare sono le francesi che sfruttano al meglio gli errori della difesa romanista. Dopo un ottimo primo tempo con tante occasioni, il secondo gol taglia le gambe alla Roma che si demoralizza. La perla su punizione di Giugliano l'unica nota positiva della giornata. Girone che si complica, con le ragazze di Spugna ultime dopo la concomitante vittoria dell'Ajax sul Bayern Monaco.

Roma-Psg, la cronaca

Al 26esimo il Psg passa in vantaggio con Chawinga che sfrutta un disimpegno errato della difesa romanista e buca Ceasar in uscita. Al 35esimo grande azione della Roma conclusa da Viens ma è bravissima Kiedrzynek a respingere. Al 42esimo tentativo di Giugliano dal limite, il portiere devia in corner. Al 57esimo sinistro volante di Serturini respinge Kiedrzynek. Al 60esimo grande palla di Viens per Giacinti che calcia in velocità ma il pallone termina alto. Al 67esimo raddoppio del Psg con Katoto. Al 78esimo il tris francese con Albert che col mancino chiude il match. All’88esimo gol della Roma con una punizione di Giugliano dal limite.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Ceasar 5.5; Di Guglielmo 5,5, Linari 5, Minami 5,5; Aigbogun 5, Giugliano 7, Kumagai 5,5, Greggi 5,5 (dal 71’ Feiersinger 5), Serturini 6 (dal 71’ Glionna 6); Viens 5,5, Giacinti 6,5. All.: Spugna 5,5

PSG (4-2-3-1): Kiedrzynek 7; Le Guilly 6, Hunt 5,5, De Almeida 6,5, Karchaoui 6; Samouar 6, Geyoro 6,5; Baltimore 6 (dal 65’ Martens 6), Katoto 7 (dal 71’Albert 7) , Groenen 6; Chawinga 7,5 (dal 91’ Vangasgaards.v.). All.: Precheur 7

Marcatrici: 88’ Giugliano (R); 26’ Chawinga (PSG), 67’ Katoto (PSG), 78’ Albert (PSG)

Ammonite: Giacinti (R); De Almeida (P), Karchaoui (P), Hunt (P)

Arbitro: Martincic (CRO)

Le top e flop giallorosse

Giugliano 7: Una perla su punizione che rianima il Tre Fontane.

Giacinti 6,5: Lotta su ogni pallone, l’ultima a mollare. Ha una grande occasione ma la spreca calciando alto.

Ceasar 5,5: Incolpevole sul secondo e terzo gol. Nel primo ferma la sua corsa, e concede all’attaccante lo spazio necessario per colpire.

Linari 5: Il suo errore in costruzione regala il primo gol alle francesi. Non perfetta stasera.