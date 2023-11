Eccellenza Lazio gironi A e B, i risultati della quattordicesima giornata: le due squadre di Pomezia restano in vetta

Si è conclusa la quattordicesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Il girone A: Il Montespaccato vince una partita folle

Non sono mancati i gol nel girone A, inaugurato dal successo dell'Astrea per 4-1 ai danni del malcapitato Ladispoli. La vittoria più pesante è quella del Montespaccato, che in attesa del posticipo resta in scia al Pomezia vincendo per 3-4 una partita durissima sul campo del Citizen Academy e ringraziando la tripletta di uno scatenato Giordani, appena arrivato dall'Anzio. Quattro gol anche per la Romulea, ai danni dell'Audace, e vittoria esterna per un coriaceo Campus EUR, che non lascia scappare il Montespaccato nelle zone nobili di classifica.

Il girone B: l'UniPomezia soffre ma batte il Vicovaro

Può gioire l'UniPomezia, che al termine di una partita equilibrata e complicatissima stende il Vicovaro in trasferta per 3-2 e allunga ad otto punti di vantaggio sul secondo posto del Terracina. Quest'ultimi sono stati fermati nel derby della costa laziale dal Formia, che ha risposto ai gol di Bellante e Curiale con la doppietta di Garcia Lautaro. Sale la Vis Sezze ai danni del malcapitato e ultimo Ferentino, mentre il Tor Sapienza ferma il Colleferro in casa grazie al gol di Mereu. In zona salvezza colpo del C.S Primavera, che esce dai playout con i tre punti sofferti presi a Nettuno di misura.

I tabellini:

GIRONE A:

ARANOVA – W3 MACCARESE 0-0

ASTREA – ACADEMY LADISPOLI 4-1

CITIZEN ACADEMY – MONTESPACCATO 3-4

LUISS – CAMPUS EUR 0-1

ROMULEA – AUDACE 4-1

VILLALBA OCRES MOCA – SSA RIETI 1-1

PESCATORI OSTIA – AURELIANTICAURELIO 1-5

FC VITERBO – CIVITAVECCHIA 1-1

POMEZIA – VALMONTONE 1921 1-3

GIRONE B:

CITTA’ DI FORMIA – TERRACINA 2-2

FERENTINO – VIS SEZZE 0-3

LODIGIANI – CITTA’ DI ANAGNI 3-1

NETTUNO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 0-1

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – COLLEFERRO 1-1

VICOVARO – UNIPOMEZIA 2-3

ROCCASECCA – CERTOSA 1-1

MONTE SAN BIAGIO – GAETA 0-1

ATLETICO PONTINIA – RACING ARDEA 5-0