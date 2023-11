Il Colleferro si rinforza, ufficiale Dame Sene

Colpo in entrata per il Colleferro, che in vista di questa giornata di campionato di Eccellenza Lazio ha tesserato il classe 1998 Dame Sene. Il giocatore di origini senegalesi rinforzerà il Colleferro in vista dei prossimi impegni.

Il comunicato del Colleferro

Il Colleferro Calcio comunica il tesseramento del classe 1998 Dame Sene. Originario del Senegal, il nuovo rossonero ha visto la sua carriera divisa in diverse regioni italiane: iniziata nell'Emilia Romagna è successivamente approdato in Puglia per poi stabilirsi in Abruzzo. Ora viene chiamato dal DS Di Cori e dal Presidente Moffa a questa nuova avventura.