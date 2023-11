Il Montespaccato chiude il colpo Giordani dall'Anzio

Marco Giordani, attaccante classe 1997, indosserà la maglia azzurra del Gruppo Sportivo Montespaccato. Lo comunica la società di Via Stefano Vaj, precisando che il calciatore sarà a disposizione di Mister Bussone già nell'allenamento odierno. Attraverso l’ingresso di Giordani si va così a rafforzare ulteriormente il reparto attaccanti della squadra, che peraltro risulta già oggi quella con il miglior score dell’intero Campionato di Eccellenza, con ben 32 marcature in 13 gare, con una media di 2,5 reti a partita. Un innesto che potrà consentire agli azzurri di capitan Tassi di poter assolvere al meglio, oltre che al prosieguo del campionato, anche ai crescenti impegni in Coppa Italia in vista della gara di ritorno con il Ladispoli e dell’auspicabile passaggio alle semifinali. “Sono molto felice di approdare qui al Montespaccato e ritrovare amici e mister che avevo nell’anno del double a Nuova Florida. Con “Talento e Tenacia” già nel 2018 incrociammo i nostri destini al Premio omonimo, che non vinsi purtroppo ma venni comunque a scoprire una realtà sportiva che negli anni mi ha sempre più affascinato per i saldi principi su cui si basa e per l’assoluta coerenza delle azioni, fino ad arrivare a quest’anno con la proposta della Società di far parte del gruppo. Mi hanno messo a disposizione il meglio per far bene e non vedo l’ora di iniziare. Spero di ripagare la loro fiducia sul campo sin da subito.”

Il passato nel beach soccer

Giordani è cresciuto nel settore giovanile dell’allora Anzio-Lavinio calcio (attuale Anzio calcio) per poi esordire in promozione a 17 anni con il Falasche Lavinio. Dopo due anni di Promozione e 2 in Eccellenza il trasferimento al Nuova Florida con la vittoria storica di Coppa e Campionato. L’anno successivo il ritorno ad Anzio dove ha militato per 5 stagioni consecutive, segnando 15 goal ed approdando ai playoff nel 2021/22 e conquistando la promozione in Serie D con ben 22 goal nel 2022/23. Contemporanea al calcio a 11 è poi la carriera sportiva nel beach soccer, campionato nazionale LND dove milita nel plurititolato Catania. Da sempre giocatore della Nazionale Italiana di beach soccer, fresco di vittoria all’Europeo di categoria e vincitore del MVP (Miglior giocatore della competizione) qualificando così l’Italia per il Mondiale 2024 che si giocherà in Qatar.

[comunicato stampa Montespaccato]