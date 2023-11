Chi è Lorenzo D'Agostini, il cannoniere americano della Lazio Primavera

Gli americani a Roma se la passano storicamente bene, e l'italo-americano Lorenzo D'Agostini non è da meno. Il giovane attaccante classe 2005 è tra i protagonisti di quest'ottimo avvio di stagione della Lazio Primavera in campionato e in Youth League. In prestito dall'Inter Miami Academy, D'Agostini ha raccolto tre gol in sole cinque partite di Primavera 1.

Chi è

Lorenzo D'Agostini è una punta centrale classe 2005, arrivato questa estate alla Lazio assieme al fratello gemello Stefano. Nonostante le chiari origini italiane Lorenzo è in realtà cittadino americano, e la Lazio ha prelevato lui e il fratello in estate dall'Inter Miami Academy.

In questa stagione

Dal fisico non imponente, D'Agostini è un attaccante valido in area di rigore e molto bravo nei movimenti senza palla, tanto da riuscire a spostare avversari più grossi di lui grazie ad una sapienza tattica non comune in un attaccante giovane. Nonostante i non tantissimi minuti concessi in campionato D'Agostini ha fatto valere tutte le sue capacità di punta mobile e moderna, andando a segno già 3 volte in sole cinque partite di Primavera 1 e in 282' complessivi in campionato. Nelle ultime due partite di campionato si è preso la maglia di titolare e non ha deluso, segnando sia contro il Torino che contro la Sampdoria.

La scheda