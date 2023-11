Paladino alza la guardia dell'UniPomezia "A Vicovaro trasferta ostica"

L'Unipomezia torna in pista e si prepara alla trasferta in casa del Vicovaro. A dar voce allo spogliatoio è Cristian Paladino che parla così dello splendido momento che sta attraversando la formazione rossoblù: “Fin qui abbiamo fatto un percorso molto importante, frutto del lavoro che ogni giorno facciamo in allenamento e soprattutto del gruppo che abbiamo creato in campo e fuori. Sappiamo che la strada è ancora lunga ma sappiamo come percorrere questo cammino e ce la metteremo tutta per giocarcela fino alla fine”. Ad impreziosire il tutto c'è poi il fatto che l'Unipomezia, attualmente, è l'unica squadra ancora imbattuta in campionato: "Quello zero nella casella delle sconfitte è un dato che, più che felici, ci rende orgogliosi e consapevoli di quanto stiamo facendo. Siamo tutti concentrati, uniti e in campo attacchiamo e difendiamo in undici. La nostra forza è avere un gruppo solido e unito che ci permette di affrontare i momenti di difficoltà che si possono presentare durante un match, stringerci tra di noi e portare così a casa un risultato positivo. Ora cerchiamo di arrivare alla sosta di gennaio nel miglior modo possibile per poi poter ripartire più forte di prima".

Il match con il Vicovaro

Domenica però c'è il Vicovaro con Paladino che alza la guardia: “Domenica mi aspetto una gara ostica, come lo sono state tante altre in campionato e coppa. La prepariamo nel poco tempo disponibile visto il recente ciclo di partite ravvicinate che ci ha visto protagonisti. Lo stiamo facendo con il nostro consueto spirito di sacrificio, di abnegazione e sicuramente con grande attenzione. La nostra arma vincente o perlomeno quello che ci sta facendo raccogliere i frutti sperati è il fatto di poter vantare su una rosa ampia, costituita non solo da grandi giocatori ma soprattutto da grandi amici. Questo ci permette di essere consapevoli che chiunque scenda in campo può dare un contributo fondamentale per raggiungere un risultato positivo”.