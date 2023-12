Eccellenza Lazio gironi A e B, i risultati della diciassettesima giornata: Pomezia e UniPomezia restano in vetta

Si è conclusa la diciassettesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Il girone A: il Montespaccato rincorre il Pomezia

Domenica di dominio per il Montespaccato, che tiene il ritmo del Pomezia schiantando per 6-0 il malcapitato Audace. Ancora protagonista Giordani, con un'altra tripletta e all'ottavo gol nelle ultime quattro partite. Vince con molta difficoltà la capolista Pomezia, che tiene il più tre sul Montespaccato espugnando il campo dell'Aranova in rimonta grazie ai gol di Costantini e Corsetti nel primo tempo. Resta a meno tre dalla vetta anche il Campus EUR, vincitore in casa ai danni del fanalino di coda Citizen Academy. In zona salvezza è da segnalare la vittoria dell'Academy Ladispoli, che sulle spalle di Iurato e Leonardi si prende tre punti fondamentali ai danni della Romulea.

Il girone B: Prima vittoria per il Ferentino

Si apre con la prima vittoria del Ferentino in campionato la diciassettesima giornata del girone B. La squadra laziale ha vinto il delicato scontro salvezza con il Racing Ardea, andando a cinque punti dai playout. In zona salvezza vince anche il Città di Formia, sulle spalle di un Da Silva autore di una doppietta ai danni del Nettuno. Cambia poco in testa, con il Primavera che fa di tutto per tenere la partita vicina ma con l'UniPomezia che passa grazie a Lupi e Ippoliti e resta a più otto dal Certosa, vincitore con Ferri e Passiatore contro il Vicovaro, e dal Terracina, atteso nel posticipo dal Pontinia.

I tabellini

ECCELLENZA GIRONE A

ACADEMY LADISPOLI - ROMULEA 2-0

ARANOVA - POMEZIA 1-2

MONTESPACCATO - AUDACE 6-0

VALMONTONE - VILLALBA 2-1

W3 MACCARESE - LUISS 2-0

CAMPUS EUR - CITIZEN ACADEMY 2-0

PESCATORI OSTIA - FC VITERBO

CIVITAVECCHIA - ASTREA (14.30)

RIETI - AURELIANTICAURELIO (14.30)

ECCELLENZA GIRONE B

ANAGNI - TOR SAPIENZA 2-0

COLLEFERRO - MONTE SAN BIAGIO 1-1

LODIGIANI - ROCCASECCA 2-0

NETTUNO - CITTA' DI FORMIA 0-2

UNIPOMEZIA - C.S PRIMAVERA 2-0

CERTOSA - VICOVARO 2-1

GAETA - VIS SEZZE 1-0

RACING ARDEA - FERENTINO 0-3

TERRACINA - ATLETICO PONTINIA (14.30)