L'Amatrice Rieti pesca nelle Marche, ufficiale l'arrivo di un centrocampista dalla D

Continua la campagna di rafforzamento della SSA Amatrice Rieti, che si rinforza con l'acquisto del centrocampista classe 1999 Boubacar Camara, in arrivo dall'Atletico Ascoli. Camara ha anche un passaggio nel campionato portoghese, dove ha giocato per l'Olhanense.

Il comunicato del club

La SSA Rieti comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Boubacar Diarra, centrocampista classe 1999 proveniente dall’Atletico Ascoli (Serie D). Boubacar ha una lunga esperienza in serie D dove ha collezionato oltre 100 presenze con Notaresco, Fiuggi (in foto contro il Rieti di Campolo), Vastese e, lo scorso anno, con L’Aquila dove ha contribuito alla vittoria del campionato. Benvenuto in amarantoceleste Boubacar!