Un ex Lazio è il nuovo acquisto per la Serie D dell'Anzio

Continua il mercato dell'Anzio, che dopo Capolei ufficializza un altro rinforzo per il suo campionato di Serie D. È il turno di Davide Paglia, centrocampista centrale classe 2000 in arrivo dopo l'esperienza all'Albenga. Il romano Paglia vaglia una lunga militanza tra le fila delle giovanili della Lazio, con cui è arrivato anche ad entrare in lista Champions. Tra le esperienze di Paglia c'è anche l'esperienza a Malta con La Valletta e un passaggio all'Anzio nella scorsa stagione, quella della promozione.

Le prime parole di Paglia da giocatore dell'Anzio

"Non ci ho pensato due volte appena il direttore sportivo Guido Zenga mi ha cercato, in primis perchè volevo avvicinarmi a casa e stare vicino ai miei affetti più cari, dalla mia compagna alla famiglia e poi perchè non c'è paragone tra giocare in una squadra di metà classifica senza obiettivi e lottare con ferocia per la salvezza in una piazza così importante come quella di Anzio [...] Sono felice di aver potuto dare il mio contributo, è stato bello esordire andando in rete, anche se devo ringraziare Pietro (Bencivenga-ndr-) che mi ha concesso la possibilità di battere il rigore dell'uno a zero. In occasione della traversa per un attimo mi è crollato il mondo addosso, volevo attaccarmi alla rete di recinzione senza girarmi a guardare, per pochi secondi ho pensato potesse trattarsi di un'altra gara stregata. in realtà è durato poco, ho avuto la forza di reagire e di continuare a lottare come tutta la squadra che ha cercato ostinatamente i tre punti. Alla fine sono stato premiato con l'assist per Alessio (Bartolotta-ndr-), che è stato abile a scavalcare il portiere e a regalarci la vittoria [...] Sull'esperienza alla Lazio la diapositiva che rimane nel cuore è il mio nome inserito nella lista Uefa di inizio stagione sotto quello di Milinkovic e di altri campioni, con il rimpianto di aver rotto un legame importante con un tecnico di quel periodo. Per quanto concerne il modulo tattico sono un calciatore che sa adattarsi anche come mezzala, anche se nell'attuale schieramento con due centrali posso svolgere al meglio il mio compito di play davanti alla difesa. Sono pronto a dare il meglio e ad adattarmi a qualsiasi consegna del mister".