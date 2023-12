Serie D gironi F e G, i risultati della sedicesima giornata: brillano Ostiamare e Trastevere

Si è conclusa la sedicesima giornata di Serie D, terminata in gran parte durante gli anticipi del sabato, con tante squadre romane protagoniste.

Il girone F: il Real Monterotondo prende 3 punti importanti

Sabato senza sconfitte nel girone F per le squadre romane e della provincia, capitanate dal Real Monterotondo che espugna il campo dell'FC Matese grazie a Manca e si riporta temporaneamente a pari punti con la zona salvezza occupata dal Vastogirardi. Proprio la squadra molisana è stata fermata da una laziale, con il Tivoli che non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro la squadra della provincia di Isernia. Pareggio a reti bianche ma di prestigio per il Roma City, che in casa blocca la capolista Sambenedettese.

Il girone G: Continua la risalita dell'Ostiamare

In un sabato in cui hanno giocato tutte le romane tranne la Romana si prende la copertina l'Ostiamare, che vince 1-0 in casa contro l'Ischia quarto grazie al rigore di Mencagli e vola a soli due punti dalla zona playoff. Resta terza in classifica la Cynthialbalonga, che soffre contro il fanalino di coda Gladiator ma espugna Santa Maria Capua Vetere con un gol di Falasca al 31' del primo tempo. Cade ancora la Boreale, sconfitta in casa dai campani del San Marzano per 3-0 e sempre più penultima in classifica. A due punti di vantaggio resta però l'Anzio, terzultimo in classifica dopo la sconfitta di misura con la Cavese capolista, che passa grazie al gol dell'immortale Magnus Troest. Si rialza il Trastevere, che a Nocera vince con i gol di Mastropietro, Giordani e Crescenzo, mentre la Nuova Florida ringrazia Limongelli, autore di una doppietta, e in pieno recupero si prende i tre punti con il Sassari Latte Dolce.

I tabellini

GIRONE F:

MATESE - REAL MONTEROTONDO 0-1

TIVOLI - VASTOGIRARDI 0-0

ROMA CITY - SAMBENEDETTESE 0-0

GIRONE G:

OSTIAMARE - ISCHIA 1-0

GLADIATOR - CYNTHIALBALONGA 0-1

BOREALE - SAN MARZANO 3-0

CAVESE - ANZIO 1-0

NOCERINA - TRASTEVERE 0-3

NUOVA FLORIDA - SASSARI 3-2