Il nuovo colpo del Terracina arriva da Pomezia, ufficiale Antonio Pagliaroli

Il Terracina sogna la D e lo fa con un colpo da Serie D. È ufficiale infatti l'acquisto di Antonio Pagliaroli, esperta ala destra classe 1993, in arrivo dal Pomezia. L'ex Latina tra le tante porta in dote il suo bagaglio di più di 200 presenze in Serie D, una certezza per una squadra che sta rincorrendo l'Unipomezia per la vetta del girone B di Eccellenza e per un posto nella Serie D dell'anno prossimo.