Certosa, ufficiale il rilascio di un calciatore della prima squadra

Novità in casa Società Sportiva Certosa. La società del girone A di Eccellenza Calcio ha deciso di mutuo accordo di terminare il contratto con il calciatore Armando Lukaj. Il centrocampista ha deciso di lasciare il club e la società ha ufficializzato il tutto con un breve comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. "La Società Sportiva Certosa comunica che Armando Lukaj non sarà più un calciatore della nostra prima squadra. Ringraziamo Armando per la serietà mostrata e per l'impegno e la dedizione di questi mesi, facendo un grande in bocca al lupo per la sua prossima avventura.". Il Certosa si trova al momento al decimo posto del girone A con due vittorie nelle sue prime cinque partite di campionato, con l'ultima arrivata proprio domenica in trasferta contro l'Astrea.