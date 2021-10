Cinquina per l'Ottavia, che trova la prima vittoria in campionato

Prima bella e convincente affermazione stagionale in campionato per l'Ottavia di Porcelli che, grazie al proprio bomber Petrini affossa il Grifone Gialloverde nello scontro diretto in chiave salvezza: gara chiusa già nella prima frazione, con le due squadre andate al riposo sul parziale di 4-0 per i padroni di casa. Malgrado quanto possa suggerire il punteggio, non è stata una passeggiata per la formazione di Porcelli, anzi sono gli ospiti ad andare vicinissimi al vantaggio in apertura di partita quando, su azione d'angolo, prima D. Martino (palo) e poi D'Alessio (traversa) mettono i brividi ai biancoblu di casa, che si salvano grazie ai due legni. L'Ottavia mette la freccia per il sorpasso al 28', lancio in profondità millimetrico di Petricca per Casella che entra in area e trafigge Cittadini in uscita. Passano appena due giri di lancette e Petrini crossa al centro per l'imperioso stacco di testa di Rubino, che fa 2-0. Al 36' i padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore guadagnato dall'ottimo Casella, per l'ostruzione ai suoi danni di D. Martino.

Dagli undici metri lo specialista Petrini si fa, tuttavia, respingere la conclusione da Cittadini ma pochi secondi più tardi riesce comunque a realizzare il punto del 3-0. La prima frazione di gioco si chiude con il poker e la doppietta personale di Petrini, a bersaglio dopo un'azione personale nel cuore dell'area avversaria (47'). Si va così alla ripresa sul 4-0. Al 26' del secondo tempo, Laureti serve per Murri, Cittadini blocca in due tempi. Passano due giri di lancette ed arriva, comunque, la rete del pokerissimo: a firmarla con un pregevole piattone mancino è ancora Petrini, autore di una tripletta che gli vale il pallone della gara. Gli ospiti trovano il goal della bandiera al 30': Muanda mette al centro un pallone buono per Carice, che non lascia scampo a Ragni (2004), oggi al debutto ufficiale fra i grandi. Nel finale di partita, c'è ancora spazio per un cross da parte di Murri dalla sinistra per Gramaccioni che da buona posizione manda però oltre il montante trasversale (40'). Si chiude senza un minuto di recupero: Ottavia batte Grifone Gialloverde per 5-1 e conquista così il primo successo stagionale in campionato, dopo qualche ko immeritato di troppo ed un pari interno con il Fiumicino che ha lasciato l'amaro in bocca per come è arrivato.

#OTTAVIA: Ragni, Petricca, Vendetti, Rubino (28'st Gramaccioni), Casciotti (22'st Tedeschi), Cervini (24'st Ferruzzi), Murri, Flore, Casella (10'st Laureti), Petrini (32'st Gubinelli), Paloni. A disp: Tomarelli, Geracitano, Moretti, Neri. All. Giuseppe Porcelli

#GRIFONEGIALLOVERDE: Cittadini, Loscalzo (38'st D'Alessio), Leonardi, L. Martino, Esposito, D. Martino (7'st Chiglien), Cosi, Lupi (20'st Fabrizi), Morero (6'st Carice), Abbruzzetti, Conti (20'st Muanda). A disp: Rosati, Bullari, Di Fonzo, Antonelli. All. Gianluca Berruti

ARBITRO: Igliozzi di Roma2

ASSISTENTI: Mocanu di Roma1 e Di Curzio di Civitavecchia

MARCATORI: 28'pt Casella (O); 31'pt Rubino (O); 40'pt, 47'pt, 28'st Petrini (O); 30'st Carice (G)

NOTE: Spettatori 150 circa. Cittadini (G) al 39'pt respinge un calcio di rigore a Petrini (O). Angoli: 3-3. Recupero: 5'pt; 0'st

(si ringrazia l'ufficio stampa dell'Ottavia)