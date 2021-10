L'Aranova supera il Campus EUR e resta sul podio

Niente vittoria ancora in campionato per il Campus EUR, battuto in trasferta da un Aranova che si candida sempre di più ad un campionato tra i piani alti. I padroni di casa hanno fatto vedere sin da subito il loro possesso palla, con un dominio territoriale piuttosto netto già dalle prime battute. Proprio l'Aranova è la prima ad andare vicina al gol, con Fagioli al 14' che non c'entra lo specchio di poco. Al 18' Necci ci prova per il Campus, ma si vede negare un gran gol da Zonfrilli. Monteforte poco dopo risponde per l'Aranova e prende la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'episodio decisivo arriva al 34', per un fallo al limite dell'area che diventa rigore per l'Aranova, realizzato freddamente da Monteforte. Subito dopo Monteforte sfrutta un rimpallo per raddoppiare e siglare quello che sarà il colpo del KO. Nel secondo tempo solo Aranova, che gestisce senza problemi e quasi trova il 3-0 con Ferazzoli, che colpisce il palo. Piove sul bagnato per il Campus EUR, che perde anche Guiducci per una sospetta frattura alla clavicola dopo uno scontro con il portiere.

Aranova- Campus EUR 2-0 (Monteforte rig. 34pt; Monteforte al 35 pt)