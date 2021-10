La Maccarese rimonta il Ladispoli e fa cinque su cinque in campionato

Continua la marcia della W3 Maccarese, che ha la meglio dell'Academy Ladispoli in una partita ricca di emozioni. Nonostante il risultato nel primo tempo c'è più Maccarese, che tiene molto la palla ma capitola per un errore in disimpegno dalla difesa che causa il vantaggio di Teti all'11'. Piove sul bagnato per la squadra laziale, vittima del 2-0 da calcio piazzato firmato da uno scatenato Teti. La squadra di casa aumenta il forcing offensivo e arriva il gol che dimezza lo svantaggio, con un autogol sfortunato di Buonanno. Gli ospiti tornani in campo in 10 per un rosso dato per comportamento antisportivo al loro numero 8 e non fa che aumentare il pressing della squadra di casa. Il pareggio arriva con Di Giovanni, che su rigore sigla il pareggio. E' ancora più notte fonda per il Ladispoli che si trova in 9 per un altro rosso e il Maccarese si riversa in area. La partita si fa molto dura ed è il turno della Maccarese per le espulsioni, con il rosso a Mazzesi che sembra complicare la partita. L'eroe di giornata è però Del Giudici, che al 91' regala la vittoria ai padroni di casa, che rimangono al primo posto del girone A con cinque vittorie su cinque.