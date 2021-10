Il Civitavecchia rimonta il Parioli Calcio e vince in trasferta

Il Civitavecchia trova una vittoria sofferta ma meritata in rimonta contro il Parioli Calcio, troppo fragile difensivamente per riuscire a portare a casa i tre punti. Primo gol del match firmato sull'asse Panico-Pippi, con il secondo che porta in vantaggio il Civitavecchia dopo trentadue minuti del primo tempo. Il Parioli però è bravo a reagire e nell'arco di due minuti si porta in vantaggio con l'1-2 firmato da Apolloni e Mecarelli, con il secondo freddo a realizzare un rigore concesso dall'arbitro per fallo di mano di Funari. Al ritorno dall'intervallo però è tutto un altro Civitavecchia, con gli ospiti che all'undicesimo trovano la parità con l'inarrestabile Panico, questa volta servito da Pippi. E' sempre Panico a consegnare i tre punti al Civitavecchia, con un tiro spettacolare che muore sotto l'incrocio dei pali. Sarà l'ultimo gol della partita, gli ospiti fanno buona guardia e si portano così al quinto posto in classifica.

Parioli Calcio 2 vs Civitavecchia Calcio 1920 3

Marcatori: 32’pt Pippi, 37’pt Apolloni (P), 39’pt Mecarelli rig (P), 11’st e 38’st Panico (C)

Arbitro sig. Teodoli di Aprilia

Ammonizioni Apolloni, Celi, Morrisi, Serpieri, Pippi, Fatarella e La Rosa.

Espulsioni: Soccorsi dalla panchina

PARIOLI CALCIO FACCHINI FORCHINI (1’st Di Pinto) MORRESI GIANOTTI APOLLONI CAGNONI (1’st Fortuna) CELI NUTI (17’st Vittorini C.) MIRAGLIA MECARELLI FELICI (13’pt Cricco) (17’st Vittorini M.) Panchina SCALIA FORNETTI DI PINTO MATTEI CRICCO VITTORINI M. FORTUNA VITTORINI C. SOCCORSI Allenatore M. Lenzini

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA MANCINI (24’st Gagliardi) FUNARI LA ROSA SERPIERI SCARDOLA PANICO (44’st Fatarella) PROIETTI LUCIANI (1’st Deiana) CERRONI RUGGIERO PIPPI (33’st Cerroni) Panchina HAIMNA GAGLIARDI IMPERIALE NO15 DEIANA ZAGAMI FATARELLA CERRONI FRANCESCHI Allenatore M. Castagnari