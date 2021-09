Casal Barriera e Vigor Perconti non si fanno male, è pari al Nicolino Usai

Si dividono la posta in palio Casal Barriera e Vigor Perconti, che si sono sfidate al "Nicolino Usai", casa del Casal Barriera, per la seconda giornata del girone A di Eccellenza Lazio. Situazioni opposte di classifica per le due squadre, con il Casal Barriera reduce dal pareggio rimediato alla prima giornata sul campo del La Rustica, e la Vigor Perconti che aveva dilagato in casa contro il Villalba per 5-2. Molto più accorta la partita di oggi, con il Casal Barriera che ha dimostrato grandi abilità difensive e che per lunghi tratti di partita è riuscito a rintuzzare gli assalti avversari. Per sbloccare serve un colpo di classe e i padroni di casa sono i primi a trovarlo, con un tiro da fuori di Rodolfi che porta in vantaggio il Casal Barriera. Al rientro dagli spogliatoi la Vigor Perconti non sembra riuscire a sfondare, ma quando tutto sembrava perduto si aggrappa ad una botta da fuori di Grimaldi all'85' che pareggia la situazione. La situazione resta invariata fino al fischio finale nonostante i tentativi di entrambe le squadre.