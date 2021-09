Il La Rustica non si arrende mai e all'ultimo respiro trova il pareggio con il Casal Barriera

Si dividono la posta in palio il La Rustica RDP e il Casal Barriera, nel loro esordio in campionato nel girone B di Eccellenza Lazio. Ad iniziare meglio era stato il Casal Barriera, che trova il vantaggio dopo un forcing iniziale culminato con il gol del numero 10 degli ospiti. I padroni di casa non restano a guardare, e si rifanno sotto con tante occasioni. In particolare nella seconda metà del primo tempo, con La Rustica che si rende pericolosissima e va tre volte a sciupare gol fatti davanti al portiere. Al rientro dagli spogliatoi la situazione non cambia, la squadra di casa mantiene saldamente il pallino del gioco e il dominio territoriale ma non riesce a concretizzare. Quando la partita si avvia verso una vittoria di misura in trasferta del Casal Barriera arriva il colpo di coda del La Rustica. A pareggiare è un rigore di Cittadino, guadagnato da Piccirilli, che fissa il risultato finale sull'1-1. Merito di una squadra che non ha mai mollato la presa e che dalla panchina ha trovato nuova freschezza. Un punto a testa quindi e appuntamento alla prossima settimana, con il Casal Barriera in casa contro il FalascheLavinio e il La Rustica contro la Vigor Perconti.