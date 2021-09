Casal Barriera (calcio, Eccellenza) Il presidente D'Alonzo denuncia il furto negli spogliatoi "Un episodio increscioso"

Grave episodio avvenuto ieri durante la partita del primo turno di Coppa Italia Eccellenza tra LUISS Roma e il Casal Barriera, terminata con il punteggio di 3-1 a favore dei padroni di casa. Nonostante la dicitura "padroni di casa" in realtà lo stadio dove si è svolta la partita è del Donorione, a cui la LUISS ha affittato il campo. Il presidente del Casal Barriera D'Alonzo ha rilasciato delle lunghi dichiarazioni sulla pagina ufficiale del Casal Barriera in cui parla della triste vicenda accaduta alla squadra ospite. “Un episodio increscioso, subire un furto negli spogliatoi non è certo il modo in cui avremmo auspicato di iniziare l'annata. Anche la LUISS, società che è ospitata dal Don Orione con cui ha un contratto di affitto del campo, si è detta dispiaciuta. Il rammarico maggiore però è che episodi di questo tipo sembrano essere una consuetudine, visto che ci hanno detto che è successo già altre volte, e che un custode che era presente non ha saputo dire altro se non che stava vedendo la partita nel momento in cui sarebbe successo tutto. La LUISS ci ha assicurato che si adopererà per provvedere personalmente a migliorare una sicurezza che al momento è insufficiente, certo è che tornare negli spogliatoi e vedere i miei ragazzi perdere effetti personali a cui erano molto legati è stato brutto. Ad oggi abbiamo sporto denuncia con la speranza che questo trattamento non tocchi ad altri dopo di noi”.