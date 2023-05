Il Canale Monterano e mister Micheli si separano. Il comunicato

Dopo la salvezza conquistata allo scadere del play out contro il Tarquinia (0-1 Polidori) e l'annuncio sul ritorno al proprio stadio, il Canale Monterano e mister Michele Micheli si dicono addio.

La separazione è consensuale e arriva dopo un vertice fra dirigenza e allenatore in cui sono emerse differenze di vedute per la prossima stagione che la squadra giocherà ancora in Promozione.

Questo il comunicato del club: "Dopo un sano e sereno confronto tra le parti, in maniera consensuale abbiamo deciso insieme al mister Michele Micheli di cambiare guida tecnica per la prossima stagione di Promozione. A lui facciamo un grosso in bocca al lupo per il suo futuro, un ringraziamento da parte di tutta la società per l'impegno e la dedizione che ha dimostrato, raggiungendo la salvezza in una stagione molto complicata. Arrivederci mister".