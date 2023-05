Canale Monterano; salvezza e una grande notizia per i tifosi

Il Canale Monterano ha conquistato la salvezza nel campionato Promozione al fotofinish. La formazione gialloblu ha infatti sconfitto nel recupero del Play Out del Girone A il Tarquinia grazie ad un gol di Polidori e conquistato il mantenimento della categoria.

La società esulta per la vittoria e per il successo raggiunto ringraziando la squadra, lo staff e i propri sostenitori dando loro una grande notizia in vista della stagione 2023/2024.

Questo il messaggio del Canale Monterano: “Siamo esausti ma felici di aver ottenuto con molta fatica un risultato che per come è stato l'andazzo di tutto l'anno sembrava veramente difficile da raggiungere, ma uno scatto di reni decisivo ci ha regalato ancora una volta una storia da raccontare. Un ringraziamento a tutto lo staff tecnico che ha lavorato sempre con passione e serietà, a tutti i ragazzi che hanno dimostrato attaccamento e costanza negli allenamenti, nonostante per lunghi periodi non riuscivamo a fare punti e le cose si complicavano, è vero potevamo essere stati più bravi in alcuni momenti della stagione ma le difficoltà a volte sono state più forti di noi. Alla fine però c'è stato un intensificarsi di voglia di riscatto, concentrazione e attaccamento, e con spirito battagliero siamo andati a vincere a Tarquinia. Grazie mille anche a tutti i nostri sostenitori numerosissimi di domenica per il supporto e il calore, e grazie anche a chi ci ha seguito tutto l'anno anche se abbiamo giocato sempre fuori casa”.

La sorpresa in casa Canale Monterano riguarda infatti il campo di casa che negli ultimi due anni non è mai stato a disposizione della squadra per dei lavori di rifacimento dell’impianto. A tal proposito ecco le parole del club: “Prossimo anno saremo di nuovo in promozione e finalmente torneremo a casa, nel nostro campo, nella nostra tana…non vediamo l'ora di rimettere piede sul nostro nuovo campo verde che sarà , come è sempre stato, il nostro fortino”.