Tarquinia-Canale Monterano 0-1: Polidori decisivo nel recupero

Colpo salvezza in trasferta per il Canale Monterano che contro il Tarquinia trova la rete della vittoria nel play out del Girone A del campionato Promozione nel recupero.

Il verdetto

Al Tarquinia in virtù della classifica della regular season bastava il pareggio per restare in Promozione, ma al Bonelli la formazione di Pacenza viene colpita da una doccia fredda. Infatti in pieno recupero, al 94esimo, Polidori trova la rete della vittoria e della salvezza del Canale Monterano che difende così la categoria. Il Tarquinia retrocede in Prma Categoria.