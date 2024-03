Il Brighton contro i tifosi della Roma: "Lancio di oggetti verso il settore ospiti"

Nella grande vittoria della Roma per 4-0 contro il Brighton, arriva una denuncia social da parte della formazione inglese. La squadra di De Zerbi infatti punta il dito sui comportamenti di alcuni tifosi della Roma colpevoli secondo loro di una condotta scorretta e pericolosa.

Prima gli applausi…

L’Olimpico al 50esimo sold out dal 2022 ha colpito in maniera positiva il settore che ospitava i tifosi del Brighton. Gli inglesi infatti sono rimasti incantati dallo spettacolo giallorosso e dall’inno romanista applaudendo durante l’esibizione di tutto lo stadio. Un bel gesto rispetto ad uno spettacolo che ha meravigliato spesso gli avversari, come fu per Solbakken quando prima di trasferirsi a Trigoria affrontò la Roma con il Bodo/Glimt.

Poi la denuncia…

Dopo l’apprezzamento la disapprovazione. Infatti durante l’intervallo la società inglese ha attacco il tifo giallorosso per lanci di oggetti nel settore ospiti. “Siamo a conoscenza di bottiglie, monete e accendini lanciati dai tifosi di casa nella zona ospiti. Abbiamo segnalato alla UEFA e alla polizia italiana e abbiamo richiesto che venissero intraprese azioni immediate” – è il messaggio su X del Brighton.

We are aware of the bottles, coins and lighters being thrown by home supporters into the away end. We have reported to UEFA and Italian Police and requested immediate action be taken. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 7, 2024

Problemi di sicurezza dunque secondo il Brighton. Un allarme già lanciato prima della sfida in cui invitava i tifosi a Roma a stare attenti (due accoltelati la sera prima della sfida di Europa League) e che si ripete nel post partita. “Grazie per il vostro sostegno in Italia e nel mondo stasera, tifosi dell'Albion. Per quelli di voi che sono a Roma, state al sicuro e ci vedremo tutti domenica”.