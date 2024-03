Roma-Brighton, la diretta. Le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa per De Rossi, c'è Spinazzola a sinistra

Alle 18:45 il fischio d'inizio di Roma-Brighton partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sono arrivati a questo punto della competizione dopo la vittoria ai rigori col Feyenoord.

La carica dei tifosi romanisti

Oggi complicatissima. Soprattutto perché c'è un rischio di sottovalutazione del pericolo tipico nostro. Non a caso DDR mantiene alta l'attenzione. #DajeRoma #RomaBrighton — Emanuele Di Caro (@emadicaro) March 7, 2024

De Rossi non cambia la Roma e sceglie l'undici titolare e la difesa a 4. Nessuna novità nell'undici titolare romanista con Smalling che si accomoda in panchina.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku; El Shaarawy.

De Zerbi lascia in panchina Ferguson e si affida in avanti all'esperto Wellbeck, ex Manchester United e Arsenal.

Brighton (3-4-1-2): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck.