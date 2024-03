Due tifosi del Brighton accoltellati e rapinati a Roma

Sale la tensione in vista del match di Europa League tra Roma e Brighton in programma oggi, 7 marzo, allo stadio Olimpico. Nella notte due tifosi inglesi sono stati aggrediti, accoltellati e rapinati lungo via Cavour.

I due, di 27 e 28 anni, sono entrati zoppicando e con i vestiti insaguinati in un pub di via Monte Polacco, chiedendo aiuto. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia del commissariato Viminale che, ascoltati i due "gabbiani", ha ricostruito quanto accaduto. Secondo quanto riferito in sei, forse sette, si sono scagliati contro i due supporter biancoblu. Spintoni, l'aggressione, fino al furto del marsupio con soldi, documenti e beni personali. Quindi tre "puncicate" (come è definita in gergo ultrà la coltellata) alla coscia a entrambi.

E tutti e due sono stati portati in ospedale, in codice giallo. Il primo al San Giovanni, il secondo all'Umberto I. Ad indagare gli agenti del commissariato Viminale che hanno acquisito le telecamere per provare ad identificare il gruppo che ha agito.

Sono oltre 4 mila i tifosi inglesi attesi a Roma per la partita che si giocherà all'Olimpicoper l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in città è stato prediposto il piano sicurezza.

Degli oltre 4mila Gabbiani attesi, alcune centinaia di tifosi sono già arrivati in città con voli low cost ed hanno raggiunto Roma anche con i treni dalle vicine città italiane dove sono atterrati. Ad accoglierli e monitorarli le forze dell'ordine che dopo averli riuniti in aree apposite sul lungotevere, Flaminio, piazzale delle Canestre, piazzale Flaminio e la zona di Villa Borghese, li scorteranno allo stadio Olimpico con apposite navette. Il fischio d'inizio del match è previsto alle 18:45 di giovedì 7 marzo.