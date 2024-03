Roma-Brighton 4-0: Lukaku una furia, Celik prezioso

La Roma di De Rossi travolge per 4 a 0 il Brighton di De Zerbi nell’andata degli ottavi di Europa League. Bella prova dei giallorossi che trovano i gol con Dybala e Lukaku nel primo tempo per poi arrotondare nella ripresa con Cristante e Mancini. Decisivo anche Svilar con due grandi parate col risultato in bilico.

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 7: Due parate superlative nel primo tempo che hanno mantenuto la porta inviolata nel miglior momento inglese evitando al Brighton di rientrare in partita. Decisivo.

Celik 7: Bel duello con Adingra. Gioca la sua miglior partita da quando è alla Roma e si fa vedere bene anche in fase di spinta. Bella scoperta.

Mancini 7: Sempre più leader della squadra. La sua rete taglia le gambe agli avversari.

N’Dicka 6,5: Parte sfiorando l’autogol, poi diventa un muro insuperabile.

Spinazzola 6,5: Meglio in fase di spinta che in difesa. Mette in mezzo bei cross. (dall’88’ Zalewski s.v.)

Paredes 7: Ritrovato con De Rossi. Dai suoi piedi nascono i primi due gol romanisti. (dal 72’ Bove 6: Solita grinta in mezzo al campo).

Cristante 7: Dinamico e sempre presente. Non ha paura col pallone nei piedi e di testa firma il poker.

Pellegrini 6,5: Oggi non si prende la scena fa ma si mette a disposizione della squadra con giocate utili. Con un po' più di precisione avrebbe potuto mettere i compagni davanti la porta.

Dybala 7: Con una sua magia sblocca il match. Salta agevolmente il portiere e fa esplodere di gioia l’Olimpico. Top player. (dal 72’ Baldanzi 6: Tanto impegno, pochi palloni giocati).

Lukaku 7: Con forza e carattere approfitta dell’errore del difensore e scaraventa in rete il 2-0. Solo il portiere nega al belga la doppietta, in due circostanze. (dall’88’ Azmoun s.v.).

De Rossi 8: La squadra è nelle sue mani. Gioca nel breve e nel lungo, verticalizza, veloce, di prima. Questa Roma è uno spettacolo. Stravince il primo round e nel bel gioco nella sfida nella sfida con De Zerbi.