Roma-Brighton: mille agenti e centro blindato. La digos indaga sui due inglesi accoltellati

Mille agenti e centro storico presidiato, pub e luoghi sensibili blindati con alta attenzione nell'area intorno allo stadio Olimpico di Roma e nei luoghi di maggiore interessse turistico, transennati o controllati a vista. È stato predisposto dalla questura di Roma il piano sicurezza per accogliere i 4mila tifosi inglesi giunti nella Capitale in occasione dell’andata degli ottavi di finale dell'Europa League tra i giallorossi e il Brighton in programma alle 18:45.

Tifosi inglesi accoltellati

Seppure non ritenuta a rischio scontri, con i supporter britannici solitamente molto tranquilli, due tifosi inglesi sono infatti stati rapinati e accoltellati ieri sera del in via Cavour. Feriti, i due inglesi di 27 e 28 anni, sono stati aggrediti da un gruppo di sei, sette persone. Il branco si è scagliato contro i due ragazzi. Spintonati, picchiati e rapinati sono stati derubati dei soldi e poi feriti con un coltello alle cosce. Un episodio di violenza sul quale indaga la digos della questura di Roma.

Mille agenti per Roma-Brighton

Con il piano sicurezza già attivo dalla giornata di mercoledì, le forze dell'ordine assicureranno il flusso e il deflusso dei 4000 "Gabbiani", come vengono chiamati i tifosi del Brighton. Ad accoglierli e monitorarli le forze dell'ordine che dopo averli riuniti in aree apposite sul lungotevere, Flaminio, piazzale delle Canestre, piazzale Flaminio e la zona di Villa Borghese, li scorteranno allo stadio Olimpico con apposite navette.

La viabilità

Anche il traffico subirà alcune variazioni. Scatta il piano trasporti con divieti per la sosta, già molte ore prima della partita, nelle strade a ridosso dell'impianto del Foro Italico.Tra le aree di parcheggio dedicate ai tifosi romanisti quelle di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Per questo match previsti divieti di sosta, e possibili chiusure, anche nell'area di Villa Borghese.