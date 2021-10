Bologna-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Lazio archiviato il Lokomotiv Mosca e le polemiche con la Lega Serie A si tuffa in campionato. Per la squadra di Sarri l'appuntamento è domenica 3 ottobre alle ore 12:30 al Dall'Ara contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Ciro Immobile andrà in panchina dopo il problema accusato in Europa League, occasione dal primo minuto per il kosovaro Muriqi.

Le ultime su Bologna-Lazio

Come anticipato Ciro Immobile partirà dalla panchina. Al centro dell'attacco biancoceleste ci sarà Muriqi. Il kosovaro alla sua seconda stagione con la Lazio ha fino ad oggi deluso e quella del Dall'Ara potrà essere l'occasione per essere finalmente protagonista. A supporto dell'ex Fenerbache ci saranno Felipe Anderson e Pedro, con Zaccagni out per infortunio. A centrocampo torneranno titolari Leiva e Milinkovic-Savic, confermato Luis Alberto. Dopo il gol in Europa League, Patric lascerà il posto a Luiz Felipe e Marusic sostituirà Lazzari. I due completeranno il reparto difensivo con gli stakanovisti Acerbi e Hysaj. In porta torna Reina.

Mihajlovic pensa ad una mezza rivoluzione. Il serbo pensa ad un Bologna con la difesa a 3 guidata da Medel con lo slittamento dell'ex Lazio De Silvestri come quinto di centrocampo.Davanti ci sarà Arnautovic (tre gol in campionato) supportato da Barrow e Soriano. Out Soumaro positivo al Covid.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Dijks; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson; Muriqi. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Bologna-Lazio

La partita Bologna-Lazio sarà visibile su Sky, sul canale Sky Sport 4k e dunque anche in streaming su Sky Go. La sfida dell'Ara sarà inoltre trasmessa anche da Dazn. Quindi basterà essere abbonati e collegarsi all'app tramite dispositivi mobili, o smart tv, oppure collegando alla tv TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast o in alternativa una console come PlayStation/Xbox.