L'Arzachena è corsaro sul campo del Cynthialbalonga

Sabato amaro per il Cynthialbalonga, che davanti ai suoi tifosi cade al cospetto dell'Arzachena, che passa al "Bruno Abbatini" con il punteggio di 1-2. Una partita nervosa e che sarebbe potuta andare diversamente per il Cynthialbalonga, che va in svantaggio al 26' nonostante la superiorità numerica da quattro minuti per il rosso commiato a Loi per un fallo di Franco. Sartor dal dischetto non tradisce i suoi e manda i sardi in vantaggio. Il rosso per doppia ammonizione a Luciani rimette il numero delle squadre in parità ma proprio in dieci arriva il pari del Cynthialbalonga al 42', con Alessandro che subisce fallo da Mancini, altro rosso diretto, e realizza il rigore dell'1-1. In nove però i sardi confezionano la sorpresa di giornata, aggrappandosi al gran tiro da fuori di Bonacquisti che fissa il punteggio sul clamoroso 1-2 ospite. In superiorità numerica il Cynthialbalonga non riesce a scalfire il muro dell'Arzachena, che continua con questi tre punti il viaggio nella zona playoff.

Cynthialbalonga - Arzachena 1-2 (26' rig. Sartor (A), 42' rig. Alessandro (O), 53' Bonacquisti (A)

Cynthialbalonga: Santilli, Franco, Pompei, Santoni, Sevieri, Esposito, Nanni, Luciani, Roberti, Alessandro, Barbarossa. A disposizione: Tocci, Scognamiglio, Capraro, Ndeneyenou, Di Cairano, Franzellitti, Bolo, Ferlicca, De Mutuis. All. Tiozzo

Arzachena: Ruzittu, Piga, Sosa, Bonu, Mancini, Bonacquisti, Manca, Pinna, Loi, Pallecchi, Sartor. A disposizione: Giappone, Spanu, Doratiotto, Kacorri, Marinari, Rutigliano, Belotti, Mannoni, Melis. All. Nappi

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto, assistita da Fabrizi (Padova) e Fenzi (Treviso)