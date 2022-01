Vittoria del Cynthialbalonga sull'Ostiamare

Il Cynthialbalonga trionfa in casa contro l'Ostiamare, tornando al "Bruno Abbatini" dopo lo stop forzato dei campionati per il COVID-19 con una vittoria cruciale contro una delle squadre più in forma del girone G di Serie D. A fare la differenza, sotto gli occhi della conduttrice TV Elisa Isoardi presente sugli spalti, è stato un rigore di Roberti, che realizza freddamente un calcio di rigore concesso al 42' per fallo di Sossai, espulso contestualmente per doppia ammonizione. Una doccia fredda per l'Ostiamare, che vede interrompere per mano del grande ex Roberti una striscia di cinque vittorie consecutive che l'ha proiettata nella zona playoff. Accorcia le distanze invece il Cynthialbalonga, che si porta a cinque punti dall'ultimo posto playoff occupato proprio dall'Ostiamare.

CYNTHIALBALONGA: Santilli, Franco (28’st Ferlicca), Pompei (47’st Gagliardini), Santoni, Di Cairano, Syku, Angelilli, Luiani (44’st Sevieri), Roberti, Alessandro (36’st Bolo), Nanni (47’st Barbarossa). A disp.: Tocci, Manzo, Esposito, De Mutiis. All.: Tiozzo.

OSTIAMARE: Trovato, Lazzeri, Camara, OrchI, Sbardella, Sossai, Bertoldi (13’st Pellacani), Sabelli (38’st Bianciardi), Marcheggiani (28’st Cardillo), Lorusso, Compagnone (13’st Matteoli). A disp.: Borrelli, Berardi, Vagnoni, Ippoliti, Eleuteri. All.: Gardini.

ARBITRO: Cutrufi di Catania.

MARCATORE: 42’st Roberti (rig.,C).

ESPULSO: 42’st Sossai (C), per doppia ammonizione.