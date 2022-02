Cynthialbalonga, le parole di Pompei "Dobbiamo continuare su questa strada"

Gioisce Fabio Pompei, esterno sinistro classe 1987 del Cynthialbalonga, che grazie ad un rigore trasformato da Roberti si è regalata il successo di misura contro l'Ostiamare, ricominciando il campionato di Serie D Girone G con una vittoria. “E’ stata una vittoria meritata per quello che si è visto in campo. Abbiamo affrontato una squadra molto ostica, ma alla fine siamo riusciti a spuntarla. L’episodio decisivo? Penso che l’arbitro lo abbia valutato correttamente, anzi già nel primo tempo ci poteva essere un rigore per un fallo su Alessandro. [...] Abbiamo trovato il giusto equilibrio e anche la fiducia che non avevamo nella prima parte di campionato – aggiunge Pompei – Dobbiamo continuare su questa strada affrontando una gara dopo l’altra: i valori di questa squadra stanno finalmente uscendo fuori anche grazie al contributo degli ultimi arrivati. Se scendiamo in campo con questo atteggiamento sarà dura per tutti affrontarci”. Un pensiero anche per la prossima avversaria, il Real Monterotondo. “Mercoledì saremo di nuovo in campo per il recupero contro il Real Monterotondo Scalo. So poco di loro visto che si tratta di una neopromossa, ma immagino che sarà un’altra sfida complicata. Noi, però, vogliamo continuare a fare bene”.