La Cynthialbalonga trionfa contro il Real Monterotondo

Squadra in casa

Squadra in casa Cynthialbalonga

Ha dovuto lottare la Cynthialbalonga per strappare i tre punti al "Bruno Abbatini" nel recupero della diciassettesima giornata del girone G di Serie D contro il Real Monterotondo, che aveva impattato il match e non aveva mai mollato fino alla fine. Succede quasi tutto nei primi quindici minuti, al tiro di Nanni al terzo minuto risponde Mattei per il Monterotondo, e le squadre vanno a riposo con la parità. Ad inizio secondo tempo però il Cynthialbalonga dimostra di essere entrato con altro piglio e trova con Roberti il gol vittoria che proietta la sua squadra a tre punti dall'ultimo posto playoff occupato dall'Arzachena.

Cynthialbalonga - Real Monterotondo (3' Nanni (C), 12' Mattei (R), 47' Roberti (C)