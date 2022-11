Promozione, i migliori giocatori della sesta giornata del Girone A, B e D

Colpi grossi a sorprese e varie conferme così è terminata la sesta giornata dei campionati Promozione. Diversi i protagonisti dell'ultimo turno, ecco i migliori per RomaToday dei gironi A, B e D.

Rocchi, il migliore del Girone A

La palma del miglior giocatore del Girone A va a Nicolò Rocchi ('91) attaccante del Grifone. Rocchi è stato decisivo nella vittoria della sua squadra nel big match del Girone A contro la Romulea. La sfida alla Villa de Massimi è stata decisa ad inizio ripresa da un colpo di testa di Rocchi che ha trasformato in gol un traversone di Trincia. Questo successo lancia i ragazzi di Di Giovanni al secondo posto del Girone.

Barone, il migliore del Girone B

L'ASA ha conquistato la sua prima vittoria in campionato in casa del Futbol Montesacro. La vittoria per uno a zero della squadra di Ronconi porta la firma di Iceti autore del gol vittoria ma soprattutto di Alessandro Barone. Il portiere classe 2002 infatti è stato assoluto protagonista autore di superbi interventi che hanno permesso all'ASA di strappare via i tre punti. Una prova importante per l'estremo difensore migliore di giornata del Girone B.

Pintori, il migliore del Girone D

Il migliore della sesta giornata del Girone D è Andrea Pintori. Il fantasista è stato croce e delizia della sfida fra Paliano e Atletico Morena. Il classe 1980 ha deciso la partita siglando la rete dell'uno a zero al 29esimo direttamente da calcio d'angolo. Successivamente Pintori è stato espulso per doppia ammonizione, ma la reazione al momento del rosso è costata al calciatore una maxi squalifica di quattro giornate inflitta dal giudice sportivo.