Promozione, Girone A: i risultati della sesta giornata

In attesa dei posticipi, la sesta giornata del Girone A regala una minifuga all'Ottavia che approfitta dello scontro diretto fra Grifone e Romulea per blindare il primo posto.

Aranova corsaro

L'Aranova batte per uno in trasferta la DuepigrecoRoma che rimanda ancora una volta l'appuntamento col primo successo stagionale. Gli ospiti passano al minuto 84 quando Monteforte con un tap in da rapace d'area di rigore spedisce in rete un palo colpito direttamente da calcio di punizione da un suo compagno.

Gli altri risultati

La Romuela perde sul campo del Grifone per uno a zero, con i padroni di casa del Villa De Massimi che salgono al secondo posto del girone dietro all'Ottavia che cala il poker al Nuovo Pescia Romana.

Tutti i risultati

Di seguito i risultati della sesta giornata del Girone A: