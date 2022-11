Promozione, Girone B: i risultati della sesta giornata

Attendendo le ultime due partite della sesta giornata, il Girone B cambia padrone. Il Settebagni sale in vetta solitaria dopo la sconfitta interna del Poggio Mirteto.

Tris dell'Amatrice

Il Poggio Mirteto cade a Poggio Nativo sotto i colpi dell'Amatrice. Vittoria netta dei rossoblu, un tre a zero senza opportunità di replica per l'ex capolista. Per l'Amatrice sblocca la partita Colangeli. Gli altri due gol portano la firma di Pezzotti e Cavallari.

Gli altri risultati

Netta vittoria per il Settebagni nuovo capolista contro il Tor Lupara. Cade a sorpresa in casa il Futbol Montesacro contro l'ASA. Vittoria pirotecnica per il Sant'Angelo Romano contro il Nomentum.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della sesta giornata del Girone B