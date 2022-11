Promozione, Girone D: i risultati della sesta giornata

Manca solo una partita al completamento della sesta giornata del Girone D del Promozione, ma intanto una sola squadra è al comando il Valmontone che vince ancora.

Velletri vincente

Partita elettrizante fra Pro Cori e Velletri con gli ospiti sbloccare il match con Sandu con un tiro al volo da fuori area. La Pro Cori però torna in partita grazie ad un calcio rigore realizzato. Cambia le sorti della partita Fazi entrato dalla panchina: il neoentrato infatti mette in mezzo un pallone destinato a uscire sul fondo sul quale si avventa Sandu che fa doppietta.

Gli altri risultati

Il Valmontone vince per tre a due contro l'Atletico Lodigiani e volta in testa al girone anche per la sconfitta in trasferta contro il Paliano dell'Atletico Morena. Pareggio fra Bi.Ti. e De Rossi.

Tutti i risultati

A seguire il quadro dei risultati della sesta giornata del Girone D