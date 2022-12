Roma calcio femminile all'Olimpico per le partite finali di Champions

Il Campidoglio tende una mano alla Roma Calcio Femminile. La squadra di mister Spugna, qualificatasi con un turno di anticipo ai quarti di finale di Champions League, non ha la possibilità di giocare la competizione nello stadio in cui disputa il campionato, vale a dire il Tre Fontane. Ed ecco che allora, per le ragazze che vestono la casacca giallorssa, si prospetta l'apertura delle porte dello stadio Olimpico.

Il voto dell'assemblea capitolina

L’assemblea capitolina ha approvato un provvedimento, durante l’ultima seduta prima della pausa natalizia, per chiedere che l’As Roma calcio Femminile possa giocare le ultime partite della Women's Champions League allo stadio Olimpico. La decisione finale, ovviamente, spetta al Coni che è proprietario dell’impianto sportivo. Ma il Campidoglio, in maniera del tutto trasversale, ha espresso un “forte auspicio” che i prossimi appuntamenti che attendono la formazione giallorossa, possano giocarsi nelle Capitale e, in particolare, all’interno del prestigioso impianto del Foro Italico.

Fase a gironi nello stadio di Latina

Finora le ragazze capitanate da Elisa Bartoli hanno giocato la massima competizione calcistica europea, lontano dalla Capitale. Le partite si sono infatti disputate a Latina perché, il Tre Fontane, non è omologato ad ospitare competizioni internazionali di calcio. Almeno per la stagione in corso. Anche per l’impianto dell’Eur, in occasione della recente premiazione della Roma Femminile, sono comunque arrivate notizie incoraggianti.

Le buone notizie sul Tre Fontane

Il sindaco Gualtieri e l’assessore allo sport Alessandro Onorato, avevano annunciato di aver sbloccato l’iter per dotare anche quello stadio d’un adeguato sistema d’illuminazione. Contattato da Romatoday anche il presidente dell’Ati che ha in gestione la struttura ha confermato la notizia, annunciando l’avvio dei lavori al termine del campionato in corso e comunque in tempo utile per la prossima stagione. Verranno infatti installate quattro torri, alte 30 metri, con illuminazione a led. E così facendo anche il Tre Fontane sarà omologato, il prossimo anno, ad ospitare i match di Champions.

La decisione finale al Coni

Le porte dell’Olimpico sono per ora rimaste precluse alla formazione di mister Spugna a causa del fitto calendario di partite, di Roma e Lazio, che era stato necessario mettere in agenda in vista dei mondiali di calcio in Qatar. Quella competizione si è però conclusa e, con il ritorno alla “normalità”, l’impianto del Foro Italico potrebbe accogliere le giallorosse, se il Coni sarà d’accordo. Il Campidoglio auspica “fortemente” che lo sia.