Roma Femminile da sogno: le giallorosse sono ai quarti di Women's Champions League

La Roma Femminile compie la sua impresa e approda ai quarti di finale di Women’s Champions League. Le giallorosse battono per 5 a 0 il St Polten grazie ai gol di Serturini, Giacinti, Glionna e la doppietta di Giugliano. Alla sua prima storica apparizione in Champions, la Roma da quarta fascia è fra le prime 8 d’Europa. Le giallorosse dominano la partita sotto il diluvio di Latina e con un turno di anticipo passa il suo girone. Strepitoso cammino europeo della Roma che la settimana prossima con lo Slavia Praga si giocherà a distanza col Wolsfburg anche il primo posto del girone. L’appuntamento con i quarti è fissato per marzo.

Roma-St. Polten, la cronaca

Al 14esimo Giugliano di testa dal limite dell’area trova la porta, ma il suo tiro è centrale. Al 20esimo rinvio errato di Ceasar che serve Zver che però non trova la porta. Al 34esimo la Roma passa in vantaggio con Serturini: Giugliano lancia la 15 giallorossa che a tu per tu con Schluter non sbaglia. Al 36’ ci prova Greggi da fuori area, tiro centrale. Al 40esimo Haavi scappa via sulla sinistra e calcia col mancino trovando la parata di Schulter. Al 64esimo riflesso di Ceasar che devia in angolo un colpo di testa di Madl. Dopo è il turno di Serturini ma il suo mancino è facile preda del portiere. All’80esimo doppio super intervento i Ceasar che prima respinge un tiro da fuori area e poi ad avventarsi su un pallone vagante in area su cui stava arrivando Madl. All’82esimo la Roma raddoppia: uno-due perfetto fra Giacinti e Haug, con la nove, che calcia trovando un doppio palo e col pallone che supera la linea. All’84esimo la Roma cala il tris con Giugliano che stoppa alla grande un cross di Glionna e con l’esterno batte Schluter. All’86esimo doppietta personale della 10 che a rimorchio entra in area e spinge in rete un assist di Haavi. All’88esimo arriva il gol di Glionna che taglia alle spalle del difensore e batte il portiere.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 7; Bartoli 6 (dall’85’ Cinotti s.v.), Wenninger 6,5, Linari 6,5, Minami 7; Greggi 7 (dall’85’ Ciccotti s.v.), Giugliano 9; Serturini 7,5 (dal 69’ Glionna 7,5), Andressa 6,5 (dal 62’ Haug 6,5), Haavi 7; Giacinti 7. All.: Spugna 8

St.Polten (4-3-3): Schluter 5,5; Tabotta 4 (dall’85’Zagor s.v.), Balog 5, Klein 5, Wenger 5 (dal 46’ Brunnthaler 5); Mikolajova 5, Eder 5, Madl 5,5; Schumacher 4 (dall’85’ Meyer s.v.), Enziger (dal 46’ Johanning 5), Zver 5. All.: Brancao-Ribeiro 4,5

Marcatrici: 34’ Serturini (R), 82’ Giacinti (R), 88’ Glionna (R), 84’, 86’ Giugliano (R)

Ammonite: Zver (P)

Arbitro: Foster (WAL)

Le top e flop giallorosse

Giugliano 9: Partita strepitosa della centrocampista. Prima l’assist per Serturini e poi la doppietta che blinda la qualificazione.

Glionna 7,5: Entra e spacca la partita. Un gol e un assist. Ingresso prezioso.

Serturini 7,5: Decisiva la 15 romanista. Una partita preziosa a tutta fascia in un campo difficile. Segna un gol storico.

Haavi 7: Imprendibile per la difesa austriaca. Fa tutto quello che vuole.