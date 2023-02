Natale Di Cola è il nuovo segretario generale della Cgil Roma e Lazio

Cambio ai vertici locali del più importante sindacato confederato di sinistra: Natale Di Cola è il nuovo segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio. Il 39enne siciliano è stato eletto il 2 febbraio durante l'assemblea generale riunita al centro Frentani e succede a Michele Azzola, che ha ricoperto il ruolo dal 2016.

Natale Di Cola nuovo segretario generale Cgil Roma e Lazio

Di Cola è entrato in Cgil a soli 24 anni diventando segretario organizzativo nel 2012 e poi segretario generale della Funzione Pubblica del Lazio. Quasi subito si è misurato con vertenze di un certo peso, come per esempio il primo sciopero dei lavoratori del Comune nel 2015 per rivendicare il rinnovo del contratto decentrato. In seguito, si è occupato anche dei fallimenti della sanità privata accreditata come l'IDI e il Fatebenefratelli. Nel 2019 era entrato nella segreteria, ora ne ha acquisito la guida.

"Ecco i tre interventi che chiediamo al prossimo governatore del Lazio"

"Vorrei che la Cgil diventasse il luogo in cui l'idea migliore sia quella che ci porta avanti tutti - ha commentato a caldo Di Cola - e dove chi cambia idea o media sull'idea avanzata da altri, riconoscendone la bontà, diventi un esempio da seguire". In tempo di campagna elettorale, con il rinnovo della carica di presidente della Regione e del consiglio, il nuovo segretario regionale non risparmia richieste al futuro governatore: "Solleciteremo tre interventi concreti: l'approvazione della legge di bilancio regionale per il 2023 - specifica Di Cola - confermando lo stanziamento di almeno 300 milioni di euro da destinare alla riduzione dell'Irpef per i redditi medio-bassi, lo sblocco dei fondi che abbiamo conquistato con l'ultimo provvedimento legislativo della Giunta Zingaretti per contrastare il carovita e che il primo atto del nuovo consiglio regionale sia l'istituzione di una commissione, al proprio interno, che s'incarichi di realizzare in breve tempo il Piano Sanitario Regionale del Lazio".

Il messaggio al Sindaco: "Tappa importante è il bilancio"

Richieste non mancano nemmeno al sindaco Gualtieri, recentemente criticato per la decisione di costruire il termovalorizzatore a Santa Palomba e sulla pulizia della città: "Al sindaco continueremo a chiedere, unitariamente, di dare concretezza al Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile con Roma Capitale - continua - un modello di relazioni sindacali e politiche di bilancio, dieci azioni strategiche per rilanciare la Capitale. Il prossimo banco di prova per capire se l'amministrazione comunale intenderà o meno costruire percorsi partecipati per rilanciare la Capitale sarà l'incontro sul bilancio del prossimo 7 febbraio. Abbiamo bisogno di risultati tangibili".

Gli auguri di Gualtieri e Pratelli

Sindaco che sui social ha voluto salutare il nuovo incarico di Natale Di Cola: "Buon lavoro - si legge - . Il contributo delle organizzazioni sindacali è importante per vincere le sfide che la Capitale ha davanti. Lavoro e diritti sono priorità della nostra amministrazione". Congratulazioni anche da parte di Claudia Pratelli, assessora alla scuola, alla formazione e al lavoro del Comune, un recente passato in Cgil: "I più affettuosi auguri e le mie congratulazioni a Natale Di Cola - scrive in una nota -, e un sincero ringraziamento a Michele Azzola, per l'importante lavoro svolto nei suoi anni di mandato. Il confronto costante con il sindacato, come hanno dimostrato i risultati di questo anno di amministrazione, è stato prezioso e spesso decisivo per conseguire i traguardi più avanzati".