A tre mesi dagli sgomberi è pronto a ripartire il cantiere Ater al Laurentino 38

Sembrerebbe pronto a ripartire il cantiere per la riqualificazione del quinto e sesto ponte al Laurentino 38. Il 1° febbraio, dopo sei mesi di stop forzato, la polizia locale di Roma Capitale ha eseguito lo sgombero di tre appartamenti ancora occupati abusivamente, nel bel mezzo dei lavori. Sono passati tre mesi e a quanto apprende RomaToday, gli operai torneranno i primi di maggio.

La sofferta rigenerazione del Laurentino 38

Il progetto di riqualificazione dei ponti di Laurentino 38, in particolare il quinto e il sesto, è storia ormai lunga. Annunciato nel novembre 2021 dall'ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti insieme ad Ater Roma, ha visto le prime demolizioni e i trasferimenti dei nuclei familiari a maggio 2022. Poi, quasi più nulla. La presenza di tre famiglie che hanno resistito alle richieste di accettare altre sistemazioni, l'opposizione del centro sociale occupato L38, le questioni amministrative tra Ater e municipio per il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico del cantiere, sono stati tutti elementi ostativi.

Occupazioni e violenza

La Regione, però, ha investito oltre 7 milioni di euro in questo progetto, che darà vita a 56 nuovi appartamenti Ater e spazi sociali per la comunità di quartiere. Per questo sono proseguite le interlocuzioni tra Ater, Comune e municipio per sbloccare lo stallo. A settembre 2023 un operaio sarebbe stato malmenato da ignoti, come riferiva la presidente Di Salvo. Ci è voluto un decreto di rilascio firmato dall'azienda di edilizia residenziale pubblica a inizio 2024 e il successivo intervento dei vigili per rimettere le cose a posto. Il 18 febbraio, però, un altro incidente che ha alimentato nuovamente tensione e incertezza: il rogo di mobili e altri materiali ammassati sotto al quinto ponte, che fortunatamente non ha causato feriti. Poi di nuovo il silenzio.

Di Salvo (IX municipio): "Riparte tutto a maggio"

"La buona notizia che posso dare è che sta per ricominciare il cantiere di rigenerazione - fa sapere però Di Salvo a RomaToday - se non sarà negli ultimi giorni di aprile, sarà i primi di maggio. La ditta sta portando via del materiale rimasto nella rotonda, per il resto è tutto a posto, soprattutto dopo lo sgombero degli occupanti". I tempi per la conclusione dell'opera sono ignoti: "Difficile dirlo, ci vuole pazienza".

Il nodo del sesto ponte

L'opera coinvolgerebbe anche il sesto ponte, dove però insistono due questioni da risolvere: la presenza di una sede della Comunità di Sant'Egidio e di un centro sociale occupato, l'L38 Squat, realtà esistente da 33 anni. "Sant'Egidio non deve preoccuparsi - risponde Di Salvo - l'ho già detto sia all'onorevole Paolo Ciani, sia a loro direttamente l'ultima volta a Natale. Un posto si trova, devono stare tranquilli". Sarà meno facile, per usare un eufemismo, dialogare con il centro sociale: "Loro hanno chiarito molte volte come la pensano - ironizza la minisindaca - anche con modi non sempre giusti. Bisognerebbe sempre restare nel rispetto delle persone e nella legalità". Lo squat, però, non è aperto al dialogo. A marzo i militanti hanno denunciato tramite i social l'arrivo di lettere di sgombero, consegnate dalla polizia locale: "Vogliono burocratizzare il processo - accusano dallo squat - ma L38 non si tocca. Noi da qui non ce ne andiamo".