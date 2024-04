Per i dipendenti comunali due giorni a settimana di smart working. Il Campidoglio lavora al nuovo regolamento

Due giorni a settimana di smart working per tutti quei dipendenti capitolini che svolgono attività compatibili con il lavoro a distanza. È questo l’obiettivo al quale lavora il Campidoglio, nonostante qualche resistenza da parte della sfera dirigenziale.

Al Comune di Roma due giorni di smart working

A ribadirlo è stato l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, durante il convegno organizzato dal consigliere comunale Antonio De Santis proprio sul tema “smart working, opportunità e corretta applicazione".

A Palazzo Senatorio è già iniziato il confronto con le organizzazioni sindacali sul regolamento dedicato al lavoro agile all’interno delle strutture di Roma Capitale. “Grazie alla regolamentazione procederemo a tappe spedite. Non so entro quest’anno riusciremo a garantire i due giorni di smart, ma è quello che auspico” ha detto Catarci. La strada da fare sarà ancora lunga, “per prima cosa bisogna uniformare le procedure in una struttura complessa perché la pratica dello smart working sia omogenea per tutti”. Intanto un primo risultato è stato raggiunto: i dipendenti capitolini che lavorano in smart working almeno un giorno a settimana sono aumentati di oltre il 50% anno su anno, dai 3910 (dicembre 2022) ai 6080 del dicembre scorso.

Coworking e uffici di prossimità

“Dobbiamo arrivare ai due giorni a settimana di smart working con un elenco preciso delle attività smartabili, lavorare sulla programmazione e quindi sulle sfere dirigenziali e le elevate qualificazione” ha sottolineato Catarci. “Una cosa è certa, dalla pandemia non si torna indietro e per questo stiamo lavorando anche alla città dei 15 minuti prevedendo dei coworking, degli uffici di prossimità per contenere inquinamento e tempi di percorrenza” ha detto l’assessore. Qualche grande azienda in città già lo fa, lo abbiamo raccontato in questo Dossier. Non un caso dunque che il Campidoglio nei tre piani urbani finanziati dal Pnrr - ossia Tor Vergata e Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà - abbia inserito la realizzazione di spazi di lavoro condivisi. “Un’idea che guarda sia all’universo dei dipendenti comunali che al complesso della comunità”. I dipendenti capitolini che lavorano da pendolari hanno chiesto anche di coinvolgere i comuni limitrofi alla città, facendo rete tra pubbliche amministrazioni e realtà aziendali. Anche i lavoratori delle partecipate reclamano più smart. Lo hanno fatto di recente in una lettera pure 200 amministrativi di Atac.

L’argine alla fuga da Roma Capitale

“Sull’incremento dello smart working l’impegno è serio” ha sottolineato l’assessore. “Anche perché la possibilità di fare poco lavoro agile, insieme alle condizioni economiche offerte, è uno dei motivi per cui i lavoratori fuggono da Roma Capitale. Per questo dobbiamo avere un approccio intelligente allo smart working come modalità di lavoro.Il lavoro a distanza e da remoto devono rappresentare un valore aggiunto ed un’opportunità” ha concluso Catarci.

La delibera dell’ex assessore al Personale

E sui due giorni a settimana in smart spinge anche l’ex assessore al Personale, De Santis. Sua la firma sulla mozione approvata dall’Assemblea Capitolina che impegnava il Campidoglio a rendere il lavoro agile più ampio e flessibile, a garantire parità di trattamento tra i dipendenti capitolini.

“Lo smart working vive su tre pilastri principali: fiducia, capacità di delega e mindset. Soprattutto sulla mentalità abbiamo incontrato delle resistenze da parte delle sfere dirigenziali che dobbiamo scardinare. Lo smart working è il futuro e serve un approccio concreto da parte dell’ente. Ad oggi - ha detto l’ex assessore - il 63% dei dipendenti fa solo un giorno a settimana di smart working. Dobbiamo alzare questa percentuale. Nella passata consiliatura avevamo stanziato anche 11 milioni di euro per la strumentazione da dedicare al lavoro agile, ma con il cambio di amministrazione sono stati destinati ad altrove. Bisogna lavorare anche sui supporti tecnologici” l’invito di De Santis.

“Occorre mettere il piede sull'acceleratore per attuare, davvero, la riforma che prevede due giorni di smartworking per tutti i dipendenti capitolini. Questa è la volontà dell'Assemblea capitolina, e quella di tanti dipendenti che ancora oggi vivono la disparità di non poter usufruire del secondo giorno a causa delle resistenze delle proprie strutture di appartenenza. Noi, come sempre, vigileremo e daremo il nostro contributo affinché queste previsioni non rimangano inattuate. Lo dobbiamo ai tanti che, in tal modo, riuscirebbero a coniugare meglio vita privata e lavoro. E lo dobbiamo anche a Roma Capitale, per provare a frenare una 'fuga' dall'ente ormai preoccupante” ha concluso l’ex assessore della Giunta Raggi.