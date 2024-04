Stop a nuovi B&B nel cuore di Roma. Così il Campidoglio prova a reagire a "Luna Park centro storico"

Agevolazioni per tornare a vivere in centro e, soprattutto, un meccanismo per bloccare la folle corsa dei canoni di affitto. In fase di redazione delle modiche delle norme tecniche del piano regolatore di Roma, documento col quale si disegnano il presente ed il futuro della città, sono state presentate nuove regole urbanistiche che andranno a breve in discussione in Aula Giulio Cesare. Il gruppo di Roma Futura, composto dai consiglieri Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, ha presentato e condiviso con la maggioranza e l'assessore Veloccia due modifiche, già ribattezzate “norme anti b&b”. L’obiettivo, infatti, è quello di arginare lo spopolamento del centro storico di Roma.

Tutti via dal centro

Da anni si denuncia che, di fatto, il centro storico di Roma non esiste più. Interi quartieri hanno espulso i romani e non c’entra solo la questione abitativa. Con la movida fuori controllo, gli autobus turistici parcheggiati sotto le abitazioni, il centro di Roma è stato anche invaso da tavolini, pedane e dehors delle attività commerciali, grazie alla deregulation che c’è stata con la pandemia da covid 19. E mentre si attendono i nuovi regolamenti sull’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione, i romani non vogliono, o non riescono, a vivere nel cuore della Città Eterna. Secondo i dati dell’anagrafe di Roma, solo nel I municipio si è registrato un calo del 38% degli abitanti. Peggio è andato a Trastevere, con un ribasso del 45%. Colpa di tutto questo, ovviamente, è anche dei romani. Gli annunci di affitti brevi in tutta Roma sono circa 29 mila: una vera e propria “caccia al turista” e al profitto facile.

No agli uffici trasformati in alberghi

Come anticipato, sono due le norme presentate e che, insieme, dovrebbero aiutare a far tornare il centro ai romani. Si parte dal presupposto che si stanno riducendo gli spazi destinati agli uffici. I motivi sono diversi, dalla crisi economica dovuta al covid e alla guerra in Ucraina passando per lo smart working. I proprietari di questi immobili, quindi, cercano di cambiare destinazione d’uso di questi palazzi, la maggior parte delle volte in alberghi. Un business ovviamente redditizio a Roma, ancor di più se si pensa al Giubileo e al rischio overbooking: la Capitale non ha abbastanza posti letto dove far dormire tutti i turisti che arriveranno.

Per fare in modo che il centro non diventi solo un luogo destinato ai turisti, la proposta prevede che in tutta la città storica, salvo diverse prescrizioni, i cambi di destinazione verso "abitazioni singole" siano consentiti con modalità diretta. In sintesi, non si fa pagare il contributo straordinario connesso al cambio di destinazione d’uso, cosa che rimarrebbe qualora il privato volesse dare vita ad una nuova struttura ricettiva. Inoltre, la norma prevede che, “nel caso di cambi di destinazione d'uso verso "abitazioni singole" con SUL (superficie utile lorda, ndr) pari oppure superiore a 3.000 mq che ricadono all’interno delle Mura Aureliane, il 20% della superficie deve essere destinata a edilizia residenziale convenzionata”. L’amministrazione comunale, da parte sua, “si riserva la possibilità di acquistare anche solo quota parte della superficie convenzionata”, da destinare ad alloggi Erp.

Lotta ai b&b

L’altra norma, che viaggia in parallelo a quella appena esposta, consentirebbe all’amministrazione comunale di “limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di destinazione d'uso con particolare riguardo ai bed and breakfast, affittacamere e case per vacanze”. Un provvedimento che, per certi versi, rappresenterebbe uno scatto in avanti rispetto a quei regolamenti attesi dal Governo proprio per normare e limitare l’apertura di nuove strutture per gli affitti brevi. Provvedimenti invocati, in una recente intervista a RomaToday, dall'assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato il quale ha chiesto lo stop, a livello nazionale all'apertura di nuovi b&b per almeno 5 anni.

Si pensi, in particolare, alla zona di Monti, dove addirittura ci sono dei condomini dove la residenza stabile è diventata minoritaria rispetto a quella a tempo. Il problema, però, rimangono ancora i controlli. Già oggi c’è un numero imprecisato di irregolari visto che il b&b presuppone che i proprietari della struttura dormano nello stesso appartamento degli affittuari. Per questo, spiega Caudo a RomaToday, “presenteremo anche una mozione per chiedere all’amministrazione di istituire una task force dei vigili urbani dedicata ai controlli sulle case vacanze. Occorre anche potenziare lo sportello Suar, sportello unico attività ricettive, ad oggi in carenza di personale. Nel passato c’era un ufficio Speciale Centro Storico istituito dalla giunta Argan-Petroselli e cancellato dalla giunta Raggi, forse è il caso di ritornare anche su questa decisione e immaginare di ripristinarlo ovviamente ripensandone anche compiti e funzioni” conclude Caudo.