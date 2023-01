Il piano industriale di Ama bocciato dal sindacato: “Disattende gli impegni elettorali”

Il piano industriale è inadeguato. La funzione pubblica della Cgil di Roma e del Lazio ha stroncato il programma dell’azienda municipalizzata che mira a diventare “un player di riferimento nazionale per l'economia circolare”.

La bocciatura del sindacato

Il sindacato torna alla carica sulla gestione dei rifiuti del Campidoglio. E così, dopo la cartolina inviata con le foto dell’immondizia accumulatasi durante le feste, ha deciso di non lesinare le critiche anche al piano industriale che dovrebbe far compiere, nelle intenzioni di Ama, un passo un avanti nel trattamento dei rifiuti. Intanto nella capitale “da settimane è peggiorata la qualità del servizio e del lavoro con gli operatori – segnala Natale Di Cola, il segretario della FP Cgil di Roma – che sotto la pioggia e con il freddo raccolgono a mano i cumuli di rifiuti”. Un’operazione laboriosa, quest’ultima, che secondo l’associazione Lila (Laboratorio idee lavoratori Ama) comporta un impegno di almeno 40 minuti per postazione, quando vi operano due lavoratori.

Per la Cgil, comunque, i propositi di cambiamento non saranno rispettati. Il piano, sostiene Di Cola, che prevede assunzioni insufficienti per raggiungere gli obiettivi e che disegna una piccola AMA che dovrà continuare a dipendere dai privati”. Ci sono dei numeri poi che sembrano dimostrare un arretramento rispetto ad obiettivi che sembravano consolidati. Ad esempio in tema di raccolta indifferenziata.

Numeri che disattendono il programma elettorale

“Il Piano di AMA si ferma al 47% di raccolta differenziata dopo i primi due anni di consiliatura e al 56% a fine legislatura, target che disattendono gli obiettivi del programma elettorale del 50% di differenziata dopo i primi due anni e tra il 65 e il 70% entro la fine del mandato” ha rilevato il segretario della FP Cgil di Roma e del Lazio. Invece, il piano approvato dal Cda di Ama, prevede di raggiungere il 60% alla fine del quinquennio, vale a dire nel 2028. Una percentuale più bassa di quella indicata in campagna elettorale da raggiungere, peraltro, dopo la fine del mandato dell’attuale amministrazione.

La difesa del Campidoglio

Il piano industriale di Ama, però, ha convinto chi oggi amministra la città. Parole di elogio sono state pronunciate dal sindaco Gualtieri, che tra l’altro riveste i panni di commissario straordinario dei rifiuti. Ed anche dell’assessora capitolina a cui, le deleghe all’ambiente ed ai rifiuti, sono state affidate. Per Sabrina Alfonsi infatti, quello approvato dal Cda della municipalizzata, è “un programma concreto di investimenti e di interventi in grado di imprimere una svolta importante alla politica dei rifiuti cittadina”.

Per Alfonsi, quindi, il piano “non è affatto slegato dalla realtà”. Ed a supporto della sua tesi, l’assessora ha ricordato il piano rifiuti commissariale, che destina a Roma la realizzazione del termovalorizzatore e degli altri impianti. Un programma, quello, che dovrebbe aiutare Ama a chiudere il ciclo dei rifiuti nel territorio cittadino. “Tutto quello che non è stato programmato, progettato e finanziato fino ad oggi ha trovato finalmente ascolto e diventerà realtà” ha concluso Alfonsi. La distanza di vedute, con la Cgil Funzione Pubblica, resta evidente.